Во Владимирской области выбрали лучшую медсестру

Во Владимирской области выбрали лучшую медсестру. На базе Владимирского медколледжа прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди обучающихся по специальности «Сестринское дело». В конкурсе приняли участие 12 студентов медколледжей Владимира, Коврова, Мурома и Александрова. Испытания включали в себя тестовую часть, перевод с иностранных языков профессионального текста, задание по организации работы коллектива. Также конкурсанты обучали «пациентов» ингаляционной терапии и демонстрировали умения с ними общаться, а также навыки выполнения медицинских манипуляций в области педиатрии, терапии и хирургии.

В итоге первое место заняла Ксения Коновалова, второе место — Анжелика Папикян и замкнула тройку - Екатерина Канаева. Все они — студентки Владимирского медицинского колледжа.

Теперь Ксения Коновалова представит Владимирскую область на всероссийской олимпиаде, которая пройдет в мае в Рязани.

Автор: Владимирская служба новостей