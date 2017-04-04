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04.04.2017 12:10

Во Владимирской области выбрали лучшую медсестру
Во Владимирской области выбрали лучшую медсестру.  На базе Владимирского медколледжа прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди обучающихся по специальности «Сестринское дело». В конкурсе приняли участие 12 студентов медколледжей Владимира, Коврова, Мурома и Александрова. Испытания включали в себя тестовую часть, перевод с иностранных языков профессионального текста, задание по организации работы коллектива. Также конкурсанты обучали «пациентов» ингаляционной терапии и демонстрировали умения с ними общаться, а также навыки выполнения медицинских манипуляций в области педиатрии, терапии и хирургии.
В итоге первое место заняла  Ксения Коновалова, второе место — Анжелика Папикян и замкнула тройку - Екатерина Канаева. Все они — студентки Владимирского медицинского колледжа.
Теперь Ксения Коновалова представит Владимирскую область на всероссийской олимпиаде, которая пройдет в мае в Рязани.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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