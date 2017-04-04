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Новости
04.04.2017 11:51

Муромляне вновь попались на удочку мошенников
Муромляне вновь попались на удочку мошенников. В первом случае молодой человек покупал автомобиль на сайте Авито. Продавал его, как выяснилось позже, мошенник. Муромлянин внёс предоплату - 29 тысяч рублей. В итоге потерял и машину, и деньги. В другом случае женщине позвонили на телефон и сообщили, что её сын попал в ДТП, и для его освобождения необходимо перевести денежные средства. Потерпевшая отдала мошенникам 19 тысяч. По информации следствия, находятся преступники в Самарской области, сообщает "Муром24.рф". 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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