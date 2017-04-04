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Новости
04.04.2017 11:35

Владимирская область скорбит вместе с Питером
Глава Владимирской области Светлана Орлова выразила Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и в его лице всем жителям Северной столицы глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью людей при взрыве в метро 3 апреля 2017 года.

"Мы душой и сердцем находимся вместе с семьями погибших и пострадавших. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял в этом бесчеловечном террористическом акте своих близких. Выражаем им своё сердечное сочувствие и поддержку", - говорится в телеграмме. 
Светлана Орлова также выразила твёрдую уверенность, что правоохранительные органы найдут исполнителей и организаторов теракта, которые должны понести заслуженное и неотвратимое наказание.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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