Владимирская область скорбит вместе с Питером

Глава Владимирской области Светлана Орлова выразила Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и в его лице всем жителям Северной столицы глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью людей при взрыве в метро 3 апреля 2017 года.





"Мы душой и сердцем находимся вместе с семьями погибших и пострадавших. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял в этом бесчеловечном террористическом акте своих близких. Выражаем им своё сердечное сочувствие и поддержку", - говорится в телеграмме.

Светлана Орлова также выразила твёрдую уверенность, что правоохранительные органы найдут исполнителей и организаторов теракта, которые должны понести заслуженное и неотвратимое наказание.

Автор: Владимирская служба новостей