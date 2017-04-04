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Новости
04.04.2017 10:22

Не ленись - пристегнись!
Во Владимирской области стартовала операция «Ремень безопасности». Продлится она до 12 апреля. По данным регионального Управления ГИБДД, в прошлом году произошло 64 ДТП, в которых кто-либо из находящихся в транспортном средстве не был пристегнут. Рост таких происшествий отмечается в городе Владимир, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском, Кольчугинском, Киржачском, Меленковском и Судогодском районах.
В ходе операции запланировано проведение рейдовых мероприятий по массовой отработке водителей, в том числе вблизи образовательных учреждений.
Водителям следует помнить, что за неиспользование ремней безопасности, равно как и мотошлемов предусмотрена административная ответственность в виде  штрафа в размере 1000 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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