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Новости
04.04.2017 10:08

Владимирское «Торпедо» с поражения возобновило первенство России по футболу
Первенство России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад» владимирское «Торпедо» возобновило с крупного поражения. Накануне в Подмосковье черно-белые сыграли с ФК «Долгопрудный». Нашим футболистам не удалось забить ни одного мяча, зато соперники смогли поразить ворота торпедовцев 4 раза. Итог игры 4:0 в пользу «Долгопрудного». На данный момент «Торпедо» занимает 9 место, у них 17 очков. Следующую игру владимирцы проведут на домашнем поле. 9 апреля их соперником станет тверская «Волга». Начало в 15 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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