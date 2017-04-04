Жарко в квартире — звоните на «горячую линию»

Жарко в квартире — звоните на «горячую линию». С вопросами по снижению параметров теплоносителя владимирцы могут обратиться в свою управляющую организацию или в отдел энергетики и энергосбережения управления ЖКХ администрации города Владимира по телефонам: 53-13-32 и 53-03-50. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневная температура воздуха во Владимире может повыситься до +13 градусов. Если в квартирах будет жарко, жильцы могут созвать общее собрание и принять решение о снижении температуры теплоносителя. Просьбу необходимо направить в управляющую компанию, которая ограничит подачу тепла.

Напомним, официально отопительный сезон заканчивается, когда на улице будет выше +8 градусов не менее 5 дней подряд.

Автор: Владимирская служба новостей