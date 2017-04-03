Перед судом предстанет бывший сотрудник УФСИН

Перед судом предстанет бывший сотрудник УФСИН. Его обвиняют в присвоении бюджетных денег. По данным следствия, подполковник, будучи наделенным полномочиями по подготовке документов о выездах подчиненных сотрудников в командировки в исправительные учреждения региона, оформлял их на большее количество лиц. Перечисленные денежные средства по командировочным расходам, «сверхлимитные» сотрудники, передавали своему начальнику по его указанию.

Таким способом мужчина присвоил себе около 90 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела при сопровождении оперативных служб УФСИН и УМВД продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей