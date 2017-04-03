Четыре моногорода получат финансовую помощь

Четыре моногорода Владимирской области получат в этом году финансовую помощь на сумму более 10 млн. рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

Субсидии выделят в рамках областной программы развития малого и среднего предпринимательства. В этом году о своем желании получить помощь заявили 4 монопрофильных территории. В итоге Кольчугино получит 1,9 млн. рублей, Камешково – 3,8 млн. рублей, Курлово – 950 тысяч рублей и Вязники - почти 3,42 млн. рублей.

Отметим, во Владимирской области - 7 моногородов. В них реализуются муниципальные программы развития предпринимательства, на которые и из местного бюджета выделяются средства. Ведь поддержка идет по принципу софинансирования из соотношения 5 на 95. То есть 5 процентов – это собственные средства территории, а 95 процентов – региональные и федеральные.

В прошлом году средства выделялись на гранты начинающим предпринимателям, зарегистрированным и действующим не более 1 года. А в этом году деньги пойдут на возмещение затрат по лизинговым платежам и по первому взносу согласно договору лизинга. Первый год использования помощи показал хорошие результаты. В общей сложности гранты получили 34 предпринимателя, было создано 50 новых рабочих мест.

Автор: Владимирская служба новостей