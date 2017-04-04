Владимирцы познакомятся с работой костромского мусоросортировочного комплекса

Сегодня делегация Владимирской области отправится в Кострому, где познакомится с работой автоматизированного мусоросортировочного комплекса, аналог которого планируется создать во Владимире. В 44-й регион отправятся представители администрации области, городского Совета народных депутатов, местных общественных организаций, экологи и активные владимирцы.

В ходе визита они осмотрят завод мусоросортировочного комплекса и примут участие в заседании «круглого стола» по вопросам внедрения современной системы обращения с отходами в областных центрах обоих регионов.

Автор: Владимирская служба новостей