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Новости
04.04.2017 08:52

Владимирцы познакомятся с работой костромского мусоросортировочного комплекса
Сегодня делегация Владимирской области отправится в Кострому, где познакомится с работой автоматизированного мусоросортировочного комплекса, аналог которого планируется создать во Владимире. В 44-й регион отправятся представители администрации области, городского Совета народных депутатов, местных общественных организаций, экологи и активные владимирцы. 
В ходе визита они осмотрят завод мусоросортировочного комплекса и примут участие в заседании «круглого стола» по вопросам внедрения современной системы обращения с отходами в областных центрах обоих регионов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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