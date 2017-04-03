«Гонгонгским» гриппом заболело два человека

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 9,5 тысяч человек, 6 тысяч из которых — дети. «Гонгонгским» гриппом заболело два человека, грипп В диагностирован у 25 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 3 тысяч человек, а также в Ковровском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах. На карантин закрыты 4 класса в школе Меленковского района.





Автор: Владимирская служба новостей