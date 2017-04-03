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Новости
03.04.2017 12:47

«Гонгонгским» гриппом заболело два человека
За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 9,5 тысяч человек, 6 тысяч из которых — дети. «Гонгонгским» гриппом заболело два человека, грипп В диагностирован у 25 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 3 тысяч человек, а также в Ковровском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах. На карантин закрыты 4 класса в школе Меленковского района. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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