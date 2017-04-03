"РЖД" открывает продажу льготных билетов на лето для детей

С сегодняшнего дня ОАО "РЖД" открывает продажу льготных билетов на поезда дальнего следования на лето для детей от 10 до 17 лет. Д ля популяризации внутреннего туризма компания приняла решение о предоставлении 50%-скидки на проезд детей с 1 июня по 31 августа.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий "Скорый" и "Пассажирский", в вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно будет как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО "РЖД".

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях с 10 до 17 лет. При оформлении билетов достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка (или сведения о документах, удостоверяющих личность).

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет), на основании которого оформлен проездной документ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже второй год школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.

Автор: Владимирская служба новостей