Взятка не прошла

Взятка не прошла. В Ковровском районе на днях была остановлена тонированная «Mazda 6» под управлением 31-летнего уроженца Армении. Светопропускание стекол не соответствовало требованиям технического регламента. Чтобы избежать наказания, водитель предложил полицейскому взятку в размере 500 рублей. Однако сотрудник Госавтоинспекции от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.





Автор: Владимирская служба новостей