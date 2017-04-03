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Новости
03.04.2017 11:58

Взятка не прошла
Взятка не прошла. В Ковровском районе на днях была остановлена тонированная «Mazda 6» под управлением 31-летнего уроженца Армении. Светопропускание стекол не соответствовало требованиям технического регламента. Чтобы избежать наказания, водитель предложил полицейскому взятку в размере 500 рублей. Однако сотрудник Госавтоинспекции от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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