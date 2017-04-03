На пожаре погиб мужчина

На пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла сегодня утром в Муроме. Во дворе дома загорелись заброшенные сараи. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки. Площадь пожара составила 60 кв. м. При разборе завалов был обнаружен труп мужчины. Личность его пока не установлена, равно как и причина возгорания.

К ликвидации последствий пожара привлекалось от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники, сообщает портал "Муром24.рф".

Автор: Владимирская служба новостей