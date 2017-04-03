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Новости
03.04.2017 10:06

В пяти матчах - три победы
В Тюмени завершился первый тур финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Владимирские волейболисты в пяти матчах смогли одержать три победы. Наши спортсмены обыграли хозяев турнира со счетом 3:2, «Технолог-Белогорье» также со счетом 3:2 и «Магнитку-Университет» со счетом 3:0. 
После первого финального тура на первом месте располагается АСК «Нижегородская область», вторым идет «Подмосковье»,  третьим -  «Тюмень». ВК «Владимир» - на четвертом месте. 
Второй тур финала за 1-6 места пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 23 апреля.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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