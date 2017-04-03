В пяти матчах - три победы

В Тюмени завершился первый тур финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Владимирские волейболисты в пяти матчах смогли одержать три победы. Наши спортсмены обыграли хозяев турнира со счетом 3:2, «Технолог-Белогорье» также со счетом 3:2 и «Магнитку-Университет» со счетом 3:0.

После первого финального тура на первом месте располагается АСК «Нижегородская область», вторым идет «Подмосковье», третьим - «Тюмень». ВК «Владимир» - на четвертом месте.

Второй тур финала за 1-6 места пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 23 апреля.

Автор: Владимирская служба новостей