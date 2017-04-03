Продукция «Холдинга Кабельный Альянс» используется в строительстве самого высокого небоскреба в Европе

Продукция «Холдинга Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) используется для строительства «Башни Федерация». С мая 2014 года по настоящее время подрядчику было поставлено кабелей и проводов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.

«Башня Федерации» - флагманский проект Московского международного делового центра «Москва Сити». Это самое высокое здание в Европе (374 метра, 101 этаж). Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год. Стоимость инвестпроекта - 1,2 миллиарда долларов.

Для электропитания небоскреба ХКА поставил силовые кабели повышенной пожарной безопасности производства кольчугинского завода. В апартаментах смонтированы кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. При пожаре они практически не выделяют ядовитых веществ, поэтому жильцы и гости будут защищены от отравления продуктами горения и при необходимости смогут оперативно покинуть помещения.

Огнестойкие силовые кабели, которые также были включены в поставку, при возгорании обеспечат бесперебойное электропитание систем противопожарной защиты в течение 3 часов. Отсутствие газов галогеновых кислот в продуктах горения безгалогенных кабелей сохранит работоспособность сложнейшей микропроцессорной техники, установленной в «Башне Федерация»





«Застройщик комплекса – наш давний партнер, с которым мы построили уже не один достаточно серьезный и ответственный объект. Он хорошо знаком с нашей продукцией, успел оценить качество кабелей и проводов, поэтому выбор ХКА как основного поставщика кабельных изделий для строительства «Башни Федерация» закономерен, - отметил заместитель директора по продажам ООО «ХКА» Дмитрий Овсейцев.





Стоит добавить, что в данный момент на кольчугинском «Электрокабеле» (ЭКЗ) изготавливают продукцию для строительства Многофункционального комплекса Neva Towers, который также входит в состав делового центра «Москва-Сити». Комплекс состоит из 62-этажного офисного здания высотой 290 метров (башня 1) и 75-этажного здания с апартаментами высотой 338 метров (башня 2) с единой стилобатной частью. Общая площадь апартаментов - 75 000 кв. м.





«Заказ будет выполнен в срок. Это будут силовые кабели повышенной пожарной безопасности с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе огнестойкие, - сообщил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.





Автор: Владимирская служба новостей