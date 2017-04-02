Во Владимире появится памятник провинциальному актёру

В городе Владимир появится памятник провинциальному актёру. Установить его планируется около драмтеатра. Прототипами скульптуры станут герои пьесы Островского «Лес» – Счастливцев и Несчастливцев, сообщает газета «Призыв». Как поясняют в театре, именно эти два персонажа – два путешественника по России – больше всего подходят на эту роль. В ближайшее время будет проведен конкурс на создание проекта скульптурной композиции. А затем на сайте драмтеатра можно обсудить работы и вместе с комиссией выбрать лучшую.

Автор: Владимирская служба новостей