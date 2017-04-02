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Новости
02.04.2017 17:19

Во Владимире появится памятник провинциальному актёру
В городе Владимир появится памятник провинциальному актёру. Установить его планируется около драмтеатра. Прототипами скульптуры станут герои пьесы Островского «Лес» – Счастливцев и Несчастливцев, сообщает газета «Призыв». Как поясняют в театре, именно эти два персонажа – два путешественника по России  –  больше всего подходят на эту роль. В ближайшее время будет проведен конкурс на создание проекта скульптурной композиции. А затем на сайте драмтеатра можно обсудить работы и вместе с комиссией выбрать лучшую.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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