На создание инфраструктуры земельных участков для многодетных выделят 74 миллиона

На создание инфраструктуры земельных участков, выделенных многодетным семьям под строительство жилья, в этом году во Владимирской области направят 74 миллиона рублей. Об этом сообщила замгубернатора Елена Мазанько. На сегодняшний день в регионе проживает 9200 многодетных семей. На учет для получения земельных участков поставлено почти 2,5 тысячи семей. При этом 2100 участков им уже предоставлено. На них построено 77 домов, на 38 домов права уже зарегистрированы.

Автор: Владимирская служба новостей