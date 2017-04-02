В ДТП с микроавтобусом погиб 1 человек

В Петушинском районе в минувшую субботу произошло ДТП с участием микроавтобуса. На трассе М7 «Волга» «Лада-Ларгус» при развороте врезалась в микроавтобус «Пежо-Боксер». В аварии пострадали двое человек, с травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу, еще один человек погиб.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными перед выполнением маневров, соблюдать скоростной режим движения.

Автор: Владимирская служба новостей