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Новости
02.04.2017 16:04

В ДТП с микроавтобусом погиб 1 человек
В Петушинском районе в минувшую субботу произошло ДТП с участием микроавтобуса. На трассе М7 «Волга» «Лада-Ларгус» при развороте врезалась в микроавтобус «Пежо-Боксер». В аварии пострадали двое человек, с травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу, еще один человек погиб. 
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными перед выполнением маневров, соблюдать скоростной режим движения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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