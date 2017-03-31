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Новости
31.03.2017 17:10

В Александровском районе депутат подозревается в хищении денег
В Александровском районе депутат подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с августа 2011 по август 2016 года Игорь Аванесян занимал должность руководителя предприятия с основными видами деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных, ремонтных, строительных услуг населению и юридическим лицам. Предоставление услуг осуществлялось по заявкам управляющих компаний и товариществ собственников жилья домов, состоящих на обслуживании ООО «ЖКС «Алдега», определялся объем работы, составлялись необходимые документы. Финансовое обеспечение работ производилось за счет средств населения, денежные средства граждан аккумулировались в коммерческом обороте и подлежали строгому учету, контролю и целевому использованию. В декабре 2015 года уже, будучи наделенным депутатским статусом, подозреваемый совершил действия, противоречащие интересам предприятия и населения муниципального образования. В период с декабря 2015 по август 2016 года Аванесян передал подчиненной для оформления расходных кассовых ордеров 60 фиктивных договоров подряда на выполнение работ по очистке от наледи и снега кровель многоквартирных домов, лично заполнил реквизиты и подписал финансовые документы. На основании этих расчетных ордеров в указанный период в кассе предприятия депутат лично получил денежные средства в общей сумме более 4 миллионов 260 тысяч рублей.
Следует отметить, что фактические услуги населению добросовестно оказаны местным индивидуальным предпринимателем на возмездной основе на основании заключенных с ООО «ЖКС «Алдега» договоров подряда. 
Новое руководство ЖКС в интересах граждан, проживающих в обслуживаемых домах,  вынуждено изыскивать финансовые возможности для исполнения принятых обязательств.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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