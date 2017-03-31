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Новости
31.03.2017 14:08

Из Веризино-2 пустят еще один автобус
Завтра во Владимире откроется автобусный маршрут № 4С «Веризино-2 - гипермаркет «Глобус» - Веризино-2». На данный момент уже запущен маршрут № 9С, который связал микрорайон с Юго-Западным районом. А автобус №4С позволит жителям новостроек без проблем добираться до микрорайона Доброе. По распоряжению главы администрации города, он также будет социальным. Согласно утвержденному расписанию, начало движения автобуса - в 7 часов утра, окончание движения - в 22-27. Будет выполняться 14 рейсов в сутки. Обслуживать новый маршрут будет  «Владимирпассажиртранс». Напомним, что со следующей недели проезд в автобусах подорожает до 20 рублей.   


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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