Из Веризино-2 пустят еще один автобус

Завтра во Владимире откроется автобусный маршрут № 4С «Веризино-2 - гипермаркет «Глобус» - Веризино-2». На данный момент уже запущен маршрут № 9С, который связал микрорайон с Юго-Западным районом. А автобус №4С позволит жителям новостроек без проблем добираться до микрорайона Доброе. По распоряжению главы администрации города, он также будет социальным. Согласно утвержденному расписанию, начало движения автобуса - в 7 часов утра, окончание движения - в 22-27. Будет выполняться 14 рейсов в сутки. Обслуживать новый маршрут будет «Владимирпассажиртранс». Напомним, что со следующей недели проезд в автобусах подорожает до 20 рублей.





Автор: Владимирская служба новостей