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Новости
31.03.2017 12:08

В Гороховецком районе перед судом предстанет бывший начальник миграционной службы
В Гороховецком районе перед судом предстанет бывший начальник территориального пункта Федеральной миграционной службы. Андрей Купцов обвиняется в получении взяток. 
По данным следствия, с сентября 2015 года по март 2016 года мужчина получал взятки от 5 граждан стран ближнего зарубежья за оказание содействия в получении ими вида на жительство либо разрешения на временное пребывание на территории России. 
Также, Купцов получил 150 тысяч от владимирского предпринимателя, на которого незаконно работали выходцы из Средней Азии. Однако при передаче взятки бывший начальник был задержан.  
Всего Купцов заработал 268 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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