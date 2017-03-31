Инвалидам помогут сдать нормы ГТО

На адаптивную физкультуру и спорт в этом году в 33 регионе направят более 1 миллиона рублей. Физкультурные и оздоровительные мероприятия для людей-инвалидов проводятся во всех муниципальных образованиях области. Ежегодно проходит областная спартакиада среди инвалидов по трем видам спорта: спорт слепых, глухих и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Проводятся межрегиональные соревнования по мини-футболу и первенство области по тхэквондо среди глухих, областной туристический слет инвалидов, соревнования среди воспитанников психоневрологических интернатов.

Во Владимире работает спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта. В ней бесплатно занимается более 160 человек. Воспитанники успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, 4 спортсмена входят в состав паралимпийской сборной России. В 2016-м году 210 спортсменов с ограниченными возможностями получили массовые разряды, 10 человек стали кандидатами в мастера спорта.

В Владимирском госуниверситете открыта специальность «Адаптивная физическая культура».

В марте этого года областная администрация заключила соглашение с Минспортом по установлению государственных требований к уровню физической подготовки инвалидов при выполнении норм ГТО.

Владимирская область попала в число 12 регионов, где будет проходить апробация этого комплекса для инвалидов. Около 660 человек пройдут выполнение норм ГТО. Базу для прохождения спортивных испытаний планируется подготовить уже к концу апреля. Тестирование будет проводиться по 11 возрастным категориям – с 7 до 70 лет.

Автор: Владимирская служба новостей