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Новости
31.03.2017 12:01

В 33-м регионе учреждена премия Губернатора
В 33-м регионе учреждена премия Губернатора «За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области». Ежегодно будет присуждаться четыре премии – первой, второй, третьей степени и «Гран-при». Соответствующий Указ подписан главой региона.
Эта премия присуждается гражданам за особые заслуги в общественной деятельности, направленной на укрепление и развитие институтов гражданского общества, на защиту прав и свобод человека и гражданина, на патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие граждан, на укрепление межконфессионального и межэтнического сотрудничества, на формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтёрства, на оказание безвозмездной помощи нуждающимся, и получившей широкое общественное признание во Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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