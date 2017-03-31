В 33-м регионе учреждена премия Губернатора

В 33-м регионе учреждена премия Губернатора «За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области». Ежегодно будет присуждаться четыре премии – первой, второй, третьей степени и «Гран-при». Соответствующий Указ подписан главой региона.

Эта премия присуждается гражданам за особые заслуги в общественной деятельности, направленной на укрепление и развитие институтов гражданского общества, на защиту прав и свобод человека и гражданина, на патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие граждан, на укрепление межконфессионального и межэтнического сотрудничества, на формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтёрства, на оказание безвозмездной помощи нуждающимся, и получившей широкое общественное признание во Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей