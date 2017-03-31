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Новости
31.03.2017 11:48

«Битва Стилей» - в Арт-дворце Владимира
8 апреля в Арт-дворце Владимира состоится финальный этап X ежегодного Международного фестиваля брейк-данса «Битва Стилей». 
Отборочные туры прошли в 15 регионах России, а также в Польше, Латвии, Белоруссии и Армении. К участию в хореографических состязаниях приглашаются начинающие или профессиональные танцоры из России, Европы и СНГ в возрасте от 7 до 30 лет, как прошедшие отборочные этапы, так и просто желающие.
Главная интрига фестиваля - впервые в России в рамках «Битвы Стилей» пройдет отбор на Международный чемпионат по брейк-дансу во Франции («Trophée Masters» в Тулузе).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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