Играй в КВН и будь «Молоток»!

Сегодня, в преддверие всемирного Дня Смеха, в Коврове состоится областной фестиваль КВН работающей молодежи «Молоток». Его тема - «За мир, солидарность и социальную справедливость!». Организатором выступает комитет по молодежной политике администрации Владимирской области и региональное молодёжное общественное движение КВН «Владимирская Русь».

Участниками станут 8 команд из Владимира, Коврова, Радужного, из Вязниковского, Гороховецкого, Кольчугинского, Киржачского, Селивановского и Петушинского районов, в состав которых входят молодые рабочие, сотрудники коммерческих организаций и муниципальные служащие. Они сыграют 4 конкурса – приветствие, фоторазминка, биатлон и конкурс одной песни.

А 14 апреля стартует девятый сезон региональной лиги Международного Союза КВН «Владимирская Русь».

Автор: Владимирская служба новостей