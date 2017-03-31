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Новости
31.03.2017 11:43

Играй в КВН и будь «Молоток»!
Сегодня, в преддверие всемирного Дня Смеха, в Коврове состоится областной фестиваль КВН работающей молодежи «Молоток». Его тема - «За мир, солидарность и социальную справедливость!». Организатором выступает комитет по молодежной политике администрации Владимирской области и региональное молодёжное общественное движение КВН «Владимирская Русь». 
Участниками станут 8 команд из Владимира, Коврова, Радужного, из Вязниковского, Гороховецкого, Кольчугинского, Киржачского, Селивановского и Петушинского районов, в состав которых входят молодые рабочие, сотрудники коммерческих организаций и муниципальные служащие. Они сыграют 4 конкурса – приветствие, фоторазминка, биатлон и конкурс одной песни.
А 14 апреля стартует девятый сезон региональной лиги Международного Союза КВН «Владимирская Русь». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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