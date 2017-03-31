Первая победа владимирских волейболистов

В третий игровой день ВК «Владимир» встречался с хозяевами первого финального тура волейболистами «Тюмени».

Первая партия с большим преимуществом за владимирцами 25:16. Однако тюменцы быстро оправились и вторая партия была за ними - 13:25.

В третьем сете удача так же сопутствовала хозяевам 26:28.

Четвертая партия развивалась по схожему сценарию, игроки «Владимира» проявили волю к победе и, уступая по ходу сета, смогли найти в себе силы вырвать победу в нем 32:30.

В укороченном тай-брейке сил и эмоций больше осталось у наших волейболистов и хозяева, проведшие накануне два пятисетовых поединка, не смогли оказать какого-либо сопротивления 15:6. Есть первая победа 3:2!!!

Сегодня на турнире свободный от игр день.

Лидируют после трех игровых дней с тремя победами и девятью очками волейболисты «Подмосковья», второе место у АСК (Нижегородская область) три победы и восемь очков, третье - у «Тюмени» одна победа и четыре очка. Владимирцы пока на пятом месте – одна победа и два очка.

В оставшиеся два игровых дня ВК «Владимир» сыграет в субботу с волейболистами «Технолога-Белогорья», а в воскресенье с «Магниткой-Университетом» из Магнитогорска.





Автор: Владимирская служба новостей