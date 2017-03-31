В третий игровой день ВК «Владимир» встречался с хозяевами первого финального тура волейболистами «Тюмени».
Первая партия с большим преимуществом за владимирцами 25:16. Однако тюменцы быстро оправились и вторая партия была за ними - 13:25.
В третьем сете удача так же сопутствовала хозяевам 26:28.
Четвертая партия развивалась по схожему сценарию, игроки «Владимира» проявили волю к победе и, уступая по ходу сета, смогли найти в себе силы вырвать победу в нем 32:30.
В укороченном тай-брейке сил и эмоций больше осталось у наших волейболистов и хозяева, проведшие накануне два пятисетовых поединка, не смогли оказать какого-либо сопротивления 15:6. Есть первая победа 3:2!!!
Сегодня на турнире свободный от игр день.
Лидируют после трех игровых дней с тремя победами и девятью очками волейболисты «Подмосковья», второе место у АСК (Нижегородская область) три победы и восемь очков, третье - у «Тюмени» одна победа и четыре очка. Владимирцы пока на пятом месте – одна победа и два очка.
В оставшиеся два игровых дня ВК «Владимир» сыграет в субботу с волейболистами «Технолога-Белогорья», а в воскресенье с «Магниткой-Университетом» из Магнитогорска.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.