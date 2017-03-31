Молодым аграриям поднимут единовременные выплаты

В ближайшее время единовременные денежные выплаты молодым специалистам на селе проиндексируют на 5%. Такое решение было озвучено на заседании Заксобрания. Документ вступит в силу после подписания его губернатором. Теперь молодые аграрии, имеющие высшее профессиональное образование, будут получать в качестве «подъемных» 128,5 тыс. руб. (сейчас 122,4 тыс. руб.), специалисты со средним профобразованием - 90 тыс. руб. (сейчас 85,7 тыс. руб.), а профессионалы-рабочие – 64,3 тыс. руб. (сейчас 61,2 тыс. руб.).

Автор: Владимирская служба новостей