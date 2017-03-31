Месяц на устранение дорожных недостатков

Глава городской администрации Андрей Шохин рассмотрел доклад управления ЖКХ по итогам проверки качества ремонта городских дорог, проведенного летом прошлого года за счет «Платона». Напомним, претензии возникли к 11-ти объектам из 44-х. Устранить недостатки подрядчики должны не позднее мая. В противном случае, их ожидают судебные разбирательства и перспектива оказаться в реестре недобросовестных поставщиков.

Автор: Владимирская служба новостей