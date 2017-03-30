Владимирцы успешно выступили на Всемирных Зимних Играх Специальной Олимпиады

Представители Владимирской области успешно выступили на Всемирных Зимних Играх Специальной Олимпиады, которые прошли в Австрии с 14 по 25 марта. Соревнования объединили 2600 атлетов из 107 стран мира. Они состязались в восьми видах спорта, в том числе в фигурном катании, шорт-треке, горнолыжном спорте, беге на снегоступах, лыжных гонках.

В сборную команду России вошли 79 спортсменов из 22 регионов, среди них четверо - из Владимирской области. Россияне завоевали 94 медали – 41 золотую, 33 серебряных и 20 бронзовых. Наиболее высокие результаты владимирцы показали в лыжных гонках, где Инна Колычихина (Арбузовский психоневрологический интернат) завоевала золотую медаль, а Игорь Данилов (Ковровский специальный дом-интернат) и Сергей Сергеев (Владимирский психоневрологический интернат) – бронзовые медали. В беге на снегоступах отличился Роман Ребров из Копнинского психоневрологического интерната, завоевавший 2 бронзовые награды.

Автор: Владимирская служба новостей