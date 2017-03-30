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Новости
30.03.2017 16:12

Присвоила себе пожертвования на храм
В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальницы почты. По данным следствия, в ноябре 2016 года 26-летняя девушка присвоила себе деньги, предназначенные для реконструкции сельского храма.  Подделывая подписи в документах, женщина присвоила 27 тысяч рублей - такую сумму составили пожертвования, которые желающие отправляли переводом. Подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время женщина освобождена от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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