Присвоила себе пожертвования на храм

В Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальницы почты. По данным следствия, в ноябре 2016 года 26-летняя девушка присвоила себе деньги, предназначенные для реконструкции сельского храма. Подделывая подписи в документах, женщина присвоила 27 тысяч рублей - такую сумму составили пожертвования, которые желающие отправляли переводом. Подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время женщина освобождена от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей