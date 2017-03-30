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Новости
30.03.2017 12:34

Во Владимирской области планируется призвать более 1,5 тысяч человек
На этой неделе во Владимирской области, как и по всей стране, стартует весенний призыв. Планируется, что от нашего региона служить отправятся более 1500 человек. Что касается итогов прошлой призывной кампании, то осенью в войска было направлено 1400 человек. От призыва были освобождены около 3 тысяч молодых людей, в том числе по причине учёбы, по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. От службы в армии уклонились 19 человек. По 8 фактам возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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