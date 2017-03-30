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Новости
30.03.2017 12:06

Во Владимирской области задержана банда налетчиков
Во Владимирской области задержана банда налетчиков, состоящая из 9 человек. Как сообщает региональное Управление МВД, преступники занимались разбойными нападениями на коммерческие фирмы. На одну из них нападение было совершено дважды. Тогда их добычей стали 400 тысяч рублей, одежда на сумму 200 тысяч и автомобиль в 1 миллион рублей. 
Пять членов преступной группы от 28 до 38 лет были задержаны на территории Владимирской области в феврале этого года. Чуть позже поймали остальных.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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