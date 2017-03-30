Из Веризино-2 начали ходить автобусы

Сегодня в городе Владимире был открыт социальный автобусный маршрут №9С, следующий из Веризино-2 в Юго-Западную часть города. По утвержденному расписанию движение автобусов начинается в 6 утра, а завершается в 22 часа 44 минуты. С учетом интенсивности пассажирского трафика интервалы движения составят: с 06.00 до 10.00 и с 13.30 до 19.00 - 30 минут; с 10.00 до 13.30 и с 19.00 до 22.44 - 60 минут. Маршрут обслуживается компанией «АДМ».

Еще один автобус - №4С - из Веризино-2 в Восточный район города будет открыт в начале апреля. Он также будет социальным.





Автор: Владимирская служба новостей