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Новости
30.03.2017 11:55

Из Веризино-2 начали ходить автобусы
Сегодня в городе Владимире был открыт социальный автобусный маршрут №9С, следующий из Веризино-2 в Юго-Западную часть города. По утвержденному расписанию движение автобусов начинается в 6 утра, а завершается в 22 часа 44 минуты. С учетом интенсивности пассажирского трафика интервалы движения составят: с 06.00 до 10.00 и с 13.30 до 19.00 - 30 минут; с 10.00 до 13.30 и с 19.00 до 22.44 - 60 минут. Маршрут обслуживается компанией «АДМ». 
Еще один автобус - №4С - из Веризино-2 в Восточный район города будет открыт в начале апреля. Он также будет социальным.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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