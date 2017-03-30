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Новости
30.03.2017 11:44

Перед судом предстанет заведующая детским садом
Перед судом в Меленковском районе предстанет заведующая детским садом №31 деревни Софроново. Валентина Солярская обвиняется в совершении служебного подлога и хищении. 
По данным следствия, в конце прошлого года женщина получила в бухгалтерии денежные средства,  предназначенные к выдаче в качестве заработной платы и материальной помощи за ноябрь и декабрь работникам дошкольного заведения. Из них более 6 тысяч предназначались для выплаты дворнику. Эти деньги заведующая оставила себе и затем потратила их на личные нужды, расписавшись в ведомости за другое лицо и сдав данный документ в бухгалтерию.
В отношении заведующей  возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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