Перед судом предстанет заведующая детским садом

Перед судом в Меленковском районе предстанет заведующая детским садом №31 деревни Софроново. Валентина Солярская обвиняется в совершении служебного подлога и хищении.

По данным следствия, в конце прошлого года женщина получила в бухгалтерии денежные средства, предназначенные к выдаче в качестве заработной платы и материальной помощи за ноябрь и декабрь работникам дошкольного заведения. Из них более 6 тысяч предназначались для выплаты дворнику. Эти деньги заведующая оставила себе и затем потратила их на личные нужды, расписавшись в ведомости за другое лицо и сдав данный документ в бухгалтерию.

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей