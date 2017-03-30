Нескорая помощь

Прокуратура Владимира выявила нарушения в работе станции скорой помощи. Так, в некоторых автомобилях скорой не было средств, необходимых для оказания экстренной медпомощи. Также не соблюдается 20-ти минутный интервал прибытия к больному. Например, в феврале в скорую поступил вызов к ребенку с жалобами на повышенную температуру. В течение 20 минут бригада скорой помощи не выехала. В итоге вызов был снят отцом ребенка примерно через 5 часов.

Подобные нарушения допускаются постоянно, скорая по вызовам не приезжает по 4-5 часов.

В адрес главврача городской станции скорой медпомощи внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Автор: Владимирская служба новостей