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Новости
30.03.2017 11:36

Нескорая помощь
Прокуратура Владимира выявила нарушения в работе станции скорой помощи. Так, в некоторых автомобилях скорой не было средств, необходимых для оказания экстренной медпомощи. Также не соблюдается 20-ти минутный  интервал прибытия к больному. Например, в феврале в скорую поступил вызов к ребенку с жалобами на повышенную температуру. В течение 20 минут бригада скорой помощи не выехала. В итоге вызов был снят отцом ребенка примерно через 5 часов. 
Подобные нарушения допускаются постоянно, скорая по вызовам не приезжает по 4-5 часов.
В адрес главврача городской станции скорой медпомощи внесено представление. Акт прокурорского  реагирования находится на рассмотрении.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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