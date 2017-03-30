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Новости
30.03.2017 10:32

Во Владимире сбили 10-летнего школьника
Накануне в регионе произошло 2 ДТП. В городе Владимир на ул. 850–летия был сбит 10-летний мальчик, который перебегал дорогу в неположенном месте. У школьника — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и переломы. Ребенок был госпитализирован. А в Муроме Хендай на перекрестке выехал на красный сигнал светофора, где врезался в легковушку. В результате ДТП пострадал пассажир второй машины, он был доставлен в больницу. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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