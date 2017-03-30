С начала года жители области отдали мошенникам более четырех миллионов

С начала года жители Владимирской области отдали мошенникам более четырех миллионов рублей. Схемы у аферистов стандартные, но на них по-прежнему попадаются доверчивые люди. Самый распространенный — обман по телефону. За два месяца текущего года с подобными заявлениями в полицию обратилось 5 пенсионеров. Поверив в то, что их близкие в беде и нуждаются в помощи, граждане отдали мошенникам более 150 тысяч рублей. Еще одна классическая схема – услуги по снятию «порчи». В марте жертвами лже-целительниц стали девушки из Коврова, Владимира и Александрова и пенсионерки из областного центра. Общая сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Другая пожилая женщина поверила экстрасенсам, которые выступают на теле- и радиоканалах. Женщина отдала более 1 миллиона рублей.

Также люди переводят деньги для разблокировки банковской карты, делают предоплаты за товары в интернете и впускают в дом якобы социальных или пенсионных работников.

Сотрудники полиции просят быть предельно осторожными и бдительными.

Автор: Владимирская служба новостей