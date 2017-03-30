Во Владимире состоится форум «Молодежь и наука»

Сегодня во Владимирском политехническом колледже пройдет научно-практический форум «Молодежь и наука». В рамках мероприятия пройдет конкурс студенческих работ по темам «Экономика, финансы и право», «Здоровье, сберегающие технологии», «Актуальные вопросы науки и техники», «Информационно-коммуникационные технологии», «Социально-значимая проектная деятельность (воспитательная работа)», «Наука и техника», «Юбилейные страницы истории».

Преподаватели примут участие в научно-практической конференции, работа которой будет организована в двух секциях: «Инноватика в образовании» и «Организация исследовательской деятельности студентов учреждений системы среднего профессионального образования».

Кроме того, будет работать выставка творческих работ студентов.

Автор: Владимирская служба новостей