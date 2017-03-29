Во Владимирской области стартует программа «Бизнес класс»

Во Владимирской области стартует новая бесплатная обучающая программа «Бизнес класс» для микро- и малого предпринимательства от Сбербанка России и Google.

Как отметил вице-губернатор Алексей Конышев, необходимость обучения начинающих и действующих предпринимателей сегодня очевидна. Губернатор делает особый акцент на постоянном развитии всех инструментов поддержки малого предпринимательства. И обучение - один из них. По поручению главы региона, в области уже ведется активная работа в этом направлении. Обучение проходят не только бизнесмены, но и руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов для того, чтобы говорить с предпринимателями на одном языке. А новая бесплатная программа «Бизнес класс» даст новые возможности развития предпринимательства в области.

Суть программы в том, что она даст возможность действующим предпринимателям проанализировать свой бизнес, найти слабые его стороны, оптимизировать и разработать стратегию дальнейшего продвижения. А начинающим - создать бизнес-план, открыть и развить своё дело с нуля. Занятия стартуют 19 июня и продлятся в течение 5 месяцев. Программа будет представлена в двух режимах – «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России, в том числе и Владимирской области. Это видеоуроки, тестовые задания и вебинары. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя составляющие «онлайн» режима, а также наставничество и очные мастер-классы с опытными экспертами. Интенсивный курс «Бизнес-класса» состоит из восьми онлайн-модулей и четырех очных мастер-классов, которые пройдут в Нижнем Новгороде и Владимире. Участие в них примут лучшие участники обучающей программы.

Отметим, Владимирская область вошла в первую волну запуска новой обучающей программы, опередив такие крупные города, как Санкт-Петербург и Новосибирск.

Регистрация участников началась сегодня на сайте www.business-class.pro . Уже в первый день было подано свыше 200 заявок.

Автор: Владимирская служба новостей