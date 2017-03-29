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Новости
29.03.2017 16:14

И вновь победа за владимирским биатлонистом
Алексей Слепов вновь одержал победу на чемпионате России по биатлону, который в эти дни проходит в Тюменской области. Он завоевал еще одну золотую медаль, на этот раз в супермиксте - индивидуальной смешанной эстафете. Его напарницей была Екатерина Юрлова.
Напомним, ранее на чемпионате России по биатлону Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке и в мужской индивидуальной гонке на 20 км. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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