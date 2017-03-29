И вновь победа за владимирским биатлонистом

Алексей Слепов вновь одержал победу на чемпионате России по биатлону, который в эти дни проходит в Тюменской области. Он завоевал еще одну золотую медаль, на этот раз в супермиксте - индивидуальной смешанной эстафете. Его напарницей была Екатерина Юрлова.

Напомним, ранее на чемпионате России по биатлону Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке и в мужской индивидуальной гонке на 20 км.

Автор: Владимирская служба новостей