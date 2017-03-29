Вынесен приговор бывшему судье Октябрьского райсуда

В городе Владимир вынесен приговор бывшему судье Октябрьского районного суда Анне Хохловой и адвокату Ирине Мустафиной. Их признали виновными в совершении коррупционных преступлений.

По данным следствия, в сентябре 2010 года Хохлова согласилась с предложением адвокатов за денежное вознаграждение вынести заведомо неправосудное решение в отношении осужденного, которого обвинили в убийстве и приговорили к 13 годам лишения свободы. В итоге мужчине дали 2,5 года. Затем по указанию судьи были изготовлены процессуальные документы, содержащие заведомо ложные данные об участии в судебном заседании адвоката и наличии в действиях осужденного смягчающего его вину обстоятельства – явки с повинной. За принятое решение Хохлова получила взятку в размере 450 тысяч рублей.

В мае 2010 года, действуя аналогичным способом, судья отказала следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей жительницы Нижегородской области, обвиняемой в мошенничестве, заменив ей меру пресечения на залог, после чего аферистка скрылась от следствия. За совершенные действия Хохлова получила 700 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2011 года Хохлова вступила в сговор с двумя адвокатами, действующими в интересах осужденного, отбывающего длительный срок лишения свободы за убийство, и согласилась, используя свои связи с судьями Октябрьского районного суда, способствовать решению вопроса о снижении мужчине срока отбывания наказания. При этом Хохлова выдвинула необходимое условие о передаче ей 600 тысяч рублей, из которых небольшую часть она планировала присвоить себе, а оставшуюся передать в качестве взятки судье, который будет принимать решение о пересмотре приговора по уголовному делу. Данный преступный умысел не был доведен до конца, в связи с задержанием одного из адвокатов при получении 400 тысяч рублей.

Приговором Ленинского районного суда Хохловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима. А Мустафина осуждена к 4 годам лишения свободы условно.

Автор: Владимирская служба новостей