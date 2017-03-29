Активисты ОНФ выявили стихийные свалки в городах области

Региональное отделение Общероссийского народного фронта выявило стихийные свалки в городах области. В городе Владимир внимание активистов привлекла улица Фатьянова в Юго-Западном районе. Здесь около жилых домов и остановок находится свалка грязного снега с фрагментами технического и бытового мусора.

В Коврове и Ковровском районе свалки были обнаружены на территории городского кладбища и около него, в лесах и вдоль дорог.

Все эти объекты активисты нанесли на интерактивную карту проекта «Генеральная уборка» и направили соответствующие обращения в инспекцию административно-технического надзора.

Отметим, на данный момент на карту нанесено 20 стихийных свалок, при этом пять из них помечены желтым цветом. Это означает, что эти объекты уже взяты в работу муниципальными органами власти и вскоре будут приведены в порядок.

Автор: Владимирская служба новостей