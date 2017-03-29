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Новости
29.03.2017 12:32

Владимирская общественность встретися с гендиректором Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Завтра во Владимире состоится встреча общественности с генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорем Конышевым. Глава музея расскажет о том, как, по его мнению, должен выглядеть современный музей, в каком направлении он будет развиваться, какие шаги собирается предпринимать руководство крупнейшего музейного комплекса области для его улучшения, а также ответит на другие, волнующие вопросы. Встреча с Игорем Конышевым станет первой в рамках нового некоммерческого проекта «Зерно» — дискуссионной площадки, на которой жители Владимира будут обсуждать актуальные или просто интересные темы. Встреча с Игорем Конышевым пройдет в конференц-зале «Годунов» по адресу ул. Вознесенская, 14Б. Начало в 18 часов, вход свободный. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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