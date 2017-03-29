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Новости
29.03.2017 12:20

Таксист угробил пассажира
В Александровском районе накануне произошло ДТП с участием пьяного таксиста. По данным ГИБДД, 47-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет и врезался в дерево. Кроме него в машине находилось еще 2 пассажира. В результате ДТП таксист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Пассажиры тоже получили травмы разной степени тяжести. Один из них позже скончался в больнице. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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