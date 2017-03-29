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Новости
29.03.2017 12:03

В этом году будут благоустроены десятки дворов Владимира
В этом году будут благоустроены десятки дворов Владимира. На сегодня в управление ЖКХ от горожан уже подано 40 заявок. Большая часть касается асфальтирования подъездных дорог и тротуаров. Также люди просят установить ограждения для предотвращения стихийных парковок автомобилей на дворовых тротуарах и газонах.
Окончание срока приема заявок на благоустройство придомовых территорий в 2017 году - 17 апреля. Все подробности об участии в программе опубликованы на сайте vladimir-city.ru в разделе «Городская среда».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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