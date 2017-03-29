В парке «Дружба» пройдет акция по изготовлению скворечников

1 апреля в парке «Дружба» пройдет акция по изготовлению скворечников. Она приурочена к Международному дню птиц. Принять в ней участие смогут все желающие. По оценке организаторов, в ходе мероприятия будет создано 100 скворечников, которые разместят в городе Владимире и районных центрах области. Начало в 11-00.

Международный день птиц, имеет богатое прошлое. Еще в 1905 году вступила в силу Международная конвенция по охране птиц. А в 1918 году Россия подписала действующий поныне Международный договор о перелетных птицах. С 1927 года в СССР официально отмечался День птиц. Дети и подростки готовили скворечники, чтобы вернувшимся с юга птицам было, где устроиться на жилье. Но постепенно праздник утратил свое значение. И лишь в 1994 году, когда активисты-орнитологи забили тревогу и создали Союз охраны птиц России, праздник возродился. Сегодня молодое поколение вновь активно заботится о перелетных птицах и городских пернатых, которые остаются зимовать в России.

Автор: Владимирская служба новостей