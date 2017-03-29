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Новости
29.03.2017 10:31

В Муроме от укуса клеща пострадал трехлетний ребенок
В Муроме от укуса клеща пострадал трехлетний ребенок. Два дня назад в больницу поступила девочка с жалобами на инородное тело в волосистой части головы, сообщает "Муром24.рф". При осмотре медики нашли клеща. 
Напомним, в прошлом году во Владимирской области по поводу укусов клещей в больницу обратилось 3 275 человек. Больше всего обращений было в городе Владимир, в Александровском, Ковровском и Кольчугинском районах.  Клещевым боррелиозом заболело 32 человека.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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