В Муроме от укуса клеща пострадал трехлетний ребенок

В Муроме от укуса клеща пострадал трехлетний ребенок. Два дня назад в больницу поступила девочка с жалобами на инородное тело в волосистой части головы, сообщает "Муром24.рф". При осмотре медики нашли клеща.

Напомним, в прошлом году во Владимирской области по поводу укусов клещей в больницу обратилось 3 275 человек. Больше всего обращений было в городе Владимир, в Александровском, Ковровском и Кольчугинском районах. Клещевым боррелиозом заболело 32 человека.

Автор: Владимирская служба новостей