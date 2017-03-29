За грязные автомобильные номера - штраф

Под пристальным вниманием сотрудников регионального Управления ГИБДД - автомобили с нечитаемыми номерами. С начала года только в городе Владимир за грязные номера было оштрафовано более тысячи водителей. Напомним, согласно КоАП РФ за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Управление Госавтоинспекции региона рекомендует автомобилистам перед выездом проверять не только наличие омывающей жидкости, работу световых приборов и стеклоочистителей, а также читаемость номерных знаков.





Автор: Владимирская служба новостей