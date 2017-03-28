Сотрудник Владимирского ОМОНа завоевал бронзу на чемпионате ЦФО по дзюдо

В Брянске прошел Чемпионат центрального федерального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по дзюдо.

На чемпионат попробовать свои силы прибыло более 170 сотрудников из разных областей из них: 5 мастеров спорта международного класса, 24 мастера спорта, 39 кандидатов в мастера.

Соревнования проходили в семи весовых категориях. В одной из категорий, больше ста килограмм, бронзу завоевал наш земляк, кандидат в мастера спорта по самбо, боец отряда мобильного особого назначения прапорщик полиции Павел Рыбаков.

Павел активно готовится к следующему Чемпионату центрального округа по самбо, который совсем скоро состоится в городе Ярославле.





Автор: Владимирская служба новостей