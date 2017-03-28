6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.03.2017 16:58

Сотрудник Владимирского ОМОНа завоевал бронзу на чемпионате ЦФО по дзюдо
В Брянске прошел Чемпионат центрального федерального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по дзюдо. 
На чемпионат попробовать свои силы прибыло более 170 сотрудников из разных областей из них: 5 мастеров спорта международного класса, 24 мастера спорта, 39 кандидатов в мастера. 
Соревнования проходили в семи весовых категориях. В одной из категорий, больше ста килограмм, бронзу завоевал наш земляк, кандидат в мастера спорта по самбо, боец отряда мобильного особого назначения прапорщик полиции Павел Рыбаков. 
Павел активно готовится к следующему Чемпионату центрального округа по самбо, который совсем скоро состоится в городе Ярославле. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт