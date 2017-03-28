Владимирские волейболисты уступили фавориту

Стартовый матч первого финального тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б» волейбольный клуб «Владимир» проводил против победителя турнира зоны «Восток» нижегородского АСК.

С самого начала игры волейболисты Нижегородской области обрушили на владимирских игроков шквал мощнейших подач и атак, что и отразилось на результате первых двух партий 18:25 и 20:25, и соответственно 0:2 по партиям.

Перетерпев стартовый натиск соперника, наши спортсмены смогли наладить контригру, агрессивнее стали подавать, самоотверженнее защищаться, увереннее строить свои атакующие комбинации. На протяжении третьей партии в роли догоняющих уже были волейболисты АСК, не сумевшие переломить ход борьбы 25:22. Счет в партиях сократился 1:2.

И в четвертом сете волейболисты «Владимира» захватили инициативу и казалось, что смогут сравнять результат по партиям, переведя матч в укороченный тай-брейк. Но в концовке сказалась более длинная «скамейка» соперника и опыт игроков основного состава - 23:25 и поражение в матче со счетом 1:3.

Завтра соперником наших волейболистов будет победитель турнира зоны «Запад» «Подмосковье» из Одинцово.





Автор: Владимирская служба новостей